ЕИБ предоставит Украине €2 млн евро на восстановление больниц

Европейский инвестиционный банк направит €2 млн от Фонда Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и окружающей среды на восстановление учреждений здравоохранения в рамках программы «Энергоэффективность общественных зданий в Украине». Об этом сообщает Министерство развития громад и территорий.

"В рамках 5-го Немецко-Украинского экономического форума в Берлине, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) подписали грантовое соглашение о поддержке программы «Энергоэффективность общественных зданий в Украине». Речь идет о направлении €2 млн от Фонда Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и окружающей среды (Фонд Е5Р) на восстановление ряда пострадавших учреждений здравоохранения", - говорится в сообщении.

В июле Верховная Рада ратифицировала два соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком о предоставлении €5 млн на реализацию проекта «Энергоэффективность общественных зданий в Украине». Средства будут направлены на термомодернизацию около 1000 общественных зданий в Украине, включая школы, культурные центры, детские сады и больницы.