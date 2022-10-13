Последнее обновление: 13.10.2022 14:48

Французская Danone объявила об уходе с российского рынка

Французская продовольственная компания Danone объявила об уходе с российского рынка.

В заявлении компании говорится, что производство Danone в России будет передано другим компаниям. Danone оценивает, что сумма возможной сделки может достичь 1 млрд евро.

"Это наилучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности местного бизнеса для наших сотрудников, потребителей и партнеров", - заявила компания.

Danone в России производит продукцию таких брендов, как “Простоквашино", “Растишка”, Evian и другие.

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