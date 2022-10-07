Беларусь частично отменяет ограничения против автоперевозчиков ЕС

Беларусь с 10 октября 2022 года разрешает автомобильным перевозчикам, зарегистрированным в государствах – членах Европейского союза, перевозку грузов по территории республики.

Для осуществления перевозки необходимо оформить в Транспортной инспекции разрешение на международную перевозку грузов автомобильным транспортом по территории РБ.

Перевозчику из ЕС необходимо направить в Транспортную инспекцию заявление по электронной почте; авторизоваться в личном кабинете в автоматизированной системе "Дазвол", оформить счет-фактуру на количество заявленных к оформлению разрешений и оплатить заказ по указанным реквизитам.

Стоимость оформления такого разрешения Транспортной инспекцией составляет 15 базовых величин (480 белорусских рублей по состоянию на 07.10.2022), сообщает пресс-служба Минтранса РБ

«Обращаем внимание автомобильных перевозчиков, планирующих оформлять указанных разрешений, на необходимость неукоснительного соблюдения норм постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 2022 г. № 247 «О перемещении транспортных средств», - говорится в сообщении.