Беларусь приоткроет въезд в страну для европейских фур

Белорусские власти решили ослабить санкционную хватку, расширив перечень грузов, не попадающих под введенный запрет на въезд и транзит через свою территорию зарегистрированных в ЕС грузовиков.

Теперь запрет не распространяется на негабаритные грузы, гуманитарные грузы, готовые лекарственные средства, медицинские изделия и запасные части к ним, сырье и материалы для производства лекарственных средств и медицинских изделий, кровь, органы и ткани человека.

Ранее под запрет на въезд и транзит не попадали грузовые автотранспортные средства, перевозящие почтовые отправления и живых животных.