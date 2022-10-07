Лукашенко подписал «секретный» указ о мелиорации

Лукашенко 4 октября 2022 года подписал указ №353 «О финансировании расходов по культуртехнической мелиорации и осуществлению функций заказчика», в котором основные пункты оказались под грифом «Для служебного пользования».

«В целях вовлечения в сельскохозяйственный оборот земель, подлежащих культуртехнической мелиорации», - говорится в преамбуле документа.

Информация о заказчике, объемах и источниках финансирования, сроках выполнения и иных возможных условиях находится под ДСП.

Впрочем, согласно открытой части указа можно установить, что речь идет о вовлечении в оборот земель на площади 25,9 тыс. гектаров, в том числе в Брестской области – 7,3 тыс. гектаров, Витебской – 4 тыс. гектаров, Гомельской – 3,8 тыс. гектаров, Гродненской – 2,5 тыс. гектаров, Минской – 4,7 тыс. гектаров, Могилевской области – 3,6 тыс. гектаров.

Документом поручено Совмину в месячный срок определить размеры средств «на содержание заказчика при оказании услуг по эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, финансирование которых осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов».