Промпроизводство в Беларуси в январе-августе 2022 года упало на 6,6%

Объем промышленного производства Беларуси в январе-августе 2022 года в текущих ценах составил 109,047 млрд. рублей и снизился на 6,6% к январю-августу 2021 года.

В августе 2022 года объем промпроизводства составил 13,845 млрд. рублей и вырос на 8,6% к июлю 2022 года, но упал на 9,4% к августу 2021 года.

Как сообщает Белстат РБ, в «Горнодобывающей промышленности» рост производства составил 2,2%, в «Обрабатывающей промышленности» снижение составило 7,5%, «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» - 2,1%, в «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» - 1,6%.

Запасы готовой продукции на 1 сентября июля 2022 года составили 7,214 млрд. рублей, что составляет 65,5% к среднемесячному объему промышленного производства.

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 16,4%.