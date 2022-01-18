Промпроизводство в Беларуси за 2021 год выросло на 6,5%

Объем промышленного производства Беларуси в 2021 году в текущих ценах составил 154,436 млрд. рублей и вырос на 6,5% к 2020 году.

В декабре 21 года объем промпроизводства составил 14,551 млрд. рублей и вырос на 3,7% по отношению к ноябрю 2021 года, и на 4,3% к декабрю 2020 года.

Как сообщает Белстат РБ, в «Горнодобывающей промышленности» рост производства составил 2,8%, в «Обрабатывающей промышленности» - на 5,9%, «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» рост составил 12,6%. В «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» зафиксирован рост на 2,7%.

Запасы готовой продукции за декабрь снизились на 22,7 млн. рублей и на 1 января 2022 года составили 5,4461 млрд. рублей, что составляет 52,7% к среднемесячному объему промышленного производства.

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 19,8%.