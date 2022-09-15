Производство сельхозпродукции в Беларуси за 8 месяцев 2022 года выросло на 1,8%

Производство продукции сельского хозяйства за 8 месяцев 2022 года в текущих ценах составило 18,4 млрд. рублей, что на 1,8% выше уровня января – августа 2021 года, сообщает Белстат.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 16,5 млрд. рублей, что на 3,2% выше уровня соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1147,7 тыс. тонн, молока – 5305,4 тыс. тонн, яиц получено 2327,8 млн. штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,4% молока и 82,9% производства яиц.

1 сентября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2,3 млн. голов.

На 1 сентября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 97% площадей, подлежащих уборке (на 1 сентября 2021 г. – 97,6%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 7,7 млн. тонн, что на 22,2% больше к соответствующей дате предыдущего года, при средней урожайности 36,7 центнера с одного гектара убранной площади (на 1 сентября 2021 г. – 30,5 центнера).

На 1 сентября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 7,8 млн. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 4,1 млн. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 18,7 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 13,1 центнера.