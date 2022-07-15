Производство сельхозпродукции в Беларуси за 6 месяцев 2022 года упало на 3,0%

Производство продукции сельского хозяйства за 6 месяцев 2022 года в текущих ценах составило 9,0 млрд. рублей, что на 3,0% ниже уровня января – июня 2021 года, сообщает Белстат.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 860,5 тыс. тонн, молока – 3902,3 тыс. тонн, яиц получено 1705 млн. штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,6% молока и 85,2% производства яиц.

На 1 июля 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2,3 млн. голов.