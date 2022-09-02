Последнее обновление: 02.09.2022 21:09

Белый дом одобрил продажу Тайваню оружия на 1,1 млрд долларов

Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу Тайваню оружия общей стоимостью 1,1 млрд. долларов на фоне роста напряжения в регионе.

В пятницу Белый дом официально уведомил Конгресс о предложении такой продажи. В пакет могут войти до 60 противокорабельных ракет "Гарпун" и 100 ракет AIM-9X "воздух-воздух".

Ответственная за вопросы Китая и Тайваня в Белом доме Лаура Розенберг отметила, что это самый большой при администрации Байдена пакет оружия для Тайваня, и что его детали заранее согласовывали с Конгрессом и Тайбеем, передает CNN.

"Во время, когда КНР продолжает усиливать давление на Тайвань, в том числе увеличивая военное воздушное и морское присутствие вокруг Тайваня, и предпринимает попытки изменить status quo в Тайваньском проливе, мы предоставляем Тайваню то, в чем он нуждается для поддержания обороноспособности", - заявила Розенберг.

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