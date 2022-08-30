США планируют продать Тайваню оружие более чем на миллиард долларов

Администрация Байдена планирует официально попросить Конгресс одобрить продажу оружия Тайваню на сумму примерно 1,1 миллиарда долларов, включающую 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса "воздух-воздух".

Об этом пишет Politico со ссылкой на три источника, непосредственно знакомых с пакетом.

Эта новость появилась на фоне того, что Китай продолжает ежедневно отправлять военные корабли и самолеты в Тайваньский пролив спустя несколько недель после того, как спикер Нэнси Пелоси посетила остров и осудила попытки Пекина изолировать и запугать Тайвань. В ответ на визит Пелоси Пекин начал масштабные беспрецедентные военные учения вокруг Тайваня, впервые включавшие ракетные обстрелы острова.

Пакет, все еще находящийся на ранней стадии, включает 60 ракет AGM-84L Harpoon Block II за 355 миллионов долларов США, 100 тактических ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder за 85,6 миллиона долларов США и 655, 4 миллиона долларов США на контракт на расширение радиолокационного наблюдения. Ракеты Sidewinder будут установлены на тайбейские истребители F-16 американского производства.

После того, как администрация Байдена официально оформит сообщение, главе Демократической партии и высокопоставленному республиканцу в Комитете по иностранным делам Сената и Комитете по иностранным делам Палаты представителей нужно будет одобрить продажу, но процесс может затянуться из-за продолжающихся каникул в Конгрессе.