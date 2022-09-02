Китайская UnionPay ограничила работу с санкционными банками РФ

Китайская платежная система UnionPay ограничила работу с российскими банками-эквайерами, которые находятся под санкциями западных стран: она ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника РБК в крупном банке, такое решение UnionPay могла принять из-за страха вторичных санкций. Еще один источник в банке уточняет, что карты перестали работать еще весной. «В апреле-мае, после введения санкций», — сказал он.

«Да, действительно китайская платежная система UnionPay по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии. В частности, только по устному уведомлению был отключен прием иностранных карт UnionPay», — рассказал источник на платежном рынке.

В марте 2022 года из России ушли крупнейшие международные платежные системы Visa и Mastercard после начала военного вторжения в Украину и ввода после этого масштабных санкций против российского финансового сектора. Их иностранные карты не работают в России, а российские — за границей. UnionPay остается единственной международной платежной системой, которая продолжает работу в России. Официально компания никак не объявляла об ограничениях работы с санкционными банками, но весной стало известно, что она запретила выпускать свои карты таким банкам.