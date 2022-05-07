Последнее обновление: 07.05.2022 11:26

Австрийский Raiffeisenbank разорвал отношения с рядом российских банков

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) — материнская структура российского Райффайзенбанка — прекратила отношения с рядом банков из России, у которых были открыты в RBI корреспондентские счета.

Об этом РБК сообщил представитель австрийской кредитной организации.

«В апреле 2022 года Raiffeisenbank International принял оперативное решение о прекращении отношений с некоторыми банками-респондентами в России», — сказал представитель банка. Он не уточнил, о каких именно российских кредитных организациях идет речь, но подчеркнул, что мера не затронула российский Райффайзенбанк. Такое решение RBI принял для того, чтобы «проактивно» контролировать объем операций, который он может своевременно обрабатывать в пользу клиентов, у которых открыты корсчета.

Источник РБК на банковском рынке рассказал, что RBI разослал банкам-клиентам в России письма с предупреждением о закрытии счетов в евро.

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