Последнее обновление: 15.08.2022 16:14

В БГУИР факультет инфокоммуникаций эволюционировал до информационной безопасности

Белорусские власти решили с 15 августа переименовать факультет инфокоммуникаций в БГУИР в факультет информационной безопасности.

«Переименование, я бы даже сказал, преобразование нашего факультета связано с изменениями, которые происходят в Беларуси, да и во всём мире. Развитие информационного общества…», - общими фразами прокомментировал решение декан ФИБ Сергей Дробот.

ПО его словам, «для расширения компетенций, которые приобретает специалист в области защиты информации и информационной безопасности, на факультете значительно переработали учебные планы. Были введены новые дисциплины: "Социально-психологические аспекты информационной безопасности", "Лицензирование деятельности в сфере защиты информации", "Защита информационных сетей", "Сети блокчейн", "Сетевое и системное администрирование", "Сетевая безопасность", "Безопасность сетей инфокоммуникаций", "Безопасность инфокоммуникационных сервисов" и др. На кафедре защиты информации планируется подготовить ряд дисциплин, углубляющих подготовку в области кибербезопасности», - сообщил он.

Дробот не уточнил, кто будет преподавать новые дисциплины на преобразованном факультете и каковы компетенции этих преподавателей.

Ранее по теме


<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование