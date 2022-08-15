В БГУИР факультет инфокоммуникаций эволюционировал до информационной безопасности

Белорусские власти решили с 15 августа переименовать факультет инфокоммуникаций в БГУИР в факультет информационной безопасности.

«Переименование, я бы даже сказал, преобразование нашего факультета связано с изменениями, которые происходят в Беларуси, да и во всём мире. Развитие информационного общества…», - общими фразами прокомментировал решение декан ФИБ Сергей Дробот.

ПО его словам, «для расширения компетенций, которые приобретает специалист в области защиты информации и информационной безопасности, на факультете значительно переработали учебные планы. Были введены новые дисциплины: "Социально-психологические аспекты информационной безопасности", "Лицензирование деятельности в сфере защиты информации", "Защита информационных сетей", "Сети блокчейн", "Сетевое и системное администрирование", "Сетевая безопасность", "Безопасность сетей инфокоммуникаций", "Безопасность инфокоммуникационных сервисов" и др. На кафедре защиты информации планируется подготовить ряд дисциплин, углубляющих подготовку в области кибербезопасности», - сообщил он.

Дробот не уточнил, кто будет преподавать новые дисциплины на преобразованном факультете и каковы компетенции этих преподавателей.