Совмин РБ определил порядок признания зарубежного образования

Совет министров Беларуси определил порядок признания документов об образовании, выданных за рубежом.

Это регламентировано постановлением Совета Министров №518 "О реализации закона Республики Беларусь от 14 января 2022 года №154-3 "Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании", сообщает Минобраз РБ.

«Положением определено, что признание иностранного документа об образовании осуществляется Министерством образования на основании письменного заявления в государственное учреждение образования "Республиканский институт высшей школы" от обладателя соответствующего документа. Заявление также может быть подано от имени заявителя его законным представителем или доверенным лицом. В течение одного месяца со дня подачи заявления РИВШ рассмотрит его», - говорится в сообщении ведомства.