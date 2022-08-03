Гражданам Беларуси и РФ разрешили сдавать языковой экзамен TOEFL с 4 августа

Компания Educational Testing Service (ETS), проводящая международный экзамен по английскому языку TOEFL, позволит гражданам России и Беларуси регистрироваться для сдачи его в удаленном формате с 4 августа.

Ранее при регистрации резидента РФ или РБ на сайте экзамена появилось сообщение о несоответствии данных пользователя требованиям ETS.

«Начиная с 4 августа компания ETS вносит изменения в свою политику от марта 2022 года и теперь будет позволять экзаменуемым в России и Беларуси регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE, если у них нет каких-либо финансовых препятствий для этого»,— говорится в заявлении компании ETS.

В нем отмечается, что из-за военного вторжения России в Украину сдать экзамен TOEFL в самой России или Беларуси по-прежнему нельзя. Однако, его можно будет сдать лично в экзаменационных центрах в других странах, сообщает КоммерсантЪ.

Проведение экзаменов TOEFL в России и Беларуси приостановили в начале марта из-за развязывания Россией войны в Украине. Международная система оценки знания английского языка IELTS тоже отменила экзамены на территории России. Сдача этих экзаменов необходима тем, кто намерен поступить в зарубежные вузы или трудоустроиться в англоговорящих странах.