Держатели евробондов одобрили предложение Украины об отсрочке выплат на два года

Международные кредиторы Украины поддержали ее просьбу о замораживании выплат по еврооблигациям на почти 20 миллиардов долларов на два года.

Как сообщает Reuters, "держатели облигаций согласились отложить выплаты... по 13 украинским суверенным облигациям со сроком погашения в период с 2022 по 2033 год".

20 июля правительство Украины инициировало запрос на согласие, которое является официальной просьбой согласовать с кредиторами изменения в контрактах по суверенному долгу.

Украина заявила, что сэкономит около 5 миллиардов долларов в течение следующих 24 месяцев, управляя своими истощаемыми финансовыми ресурсами.

BlackRock Inc, Fidelity International, Amia Capital и Gemsstock Ltd являются одними из крупнейших держателей долга Украины, стоимость которого упала более чем на 80% с тех пор, как в конце 2021 года началось наращивание российских войск на ее границах.

Любое изменение требовало одобрения владельцев не менее двух третей всех облигаций и более 50% каждого выпуска, как показали документы по запросу согласия.

«Украина получила и приняла согласия примерно на 75% от совокупной номинальной суммы ценных бумаг в обращении», — говорится в документе.

Отдельный запрос о согласии, одобренный кредиторами, включает изменения в так называемых ВВП-варрантах примерно на 2,6 миллиарда долларов, производных ценных бумагах.

Управляющий портфелем долговых обязательств развивающихся рынков в Vontobel Asset Management Карлос де Соуза считает, что после замораживания долга ожидается всесторонняя реструктуризация долга, поскольку маловероятно, что Украина сможет восстановить доступ к рынку через два года.

Украина завершила реструктуризацию долга на сумму 15 миллиардов долларов в конце 2015 года после экономического кризиса. Соглашение оставило ей большое количество платежей, подлежащих ежегодной выплате в период с 2019 по 2027 год, и она вернулась на международные рынки в 2017 году.