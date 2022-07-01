Последнее обновление: 01.07.2022 15:52

Украина рассматривает возможность реструктуризации долга

Украинские власти на фоне продолжающейся войны изучают возможность реструктуризации долга, сообщает Bloomberg со ссылкой на трех источников, знакомых с ходом обсуждения.

Рассматриваются различные сценарии, решения не ждут до конца лета. У Украины есть время как минимум до 1 сентября, когда ей предстоит погашение долга на сумму 1,4 млрд долларов и выплата процентов, согласно расчетам Bloomberg.

Один из вариантов, который рассматривает Украина, включает так называемую процедуру получения согласия - запрос эмитента на одобрение держателей облигаций для изменения условий выпущенных ценных бумаг.

Другой вариант включает использование замороженных активов России в качестве залога, хотя юридическая жизнеспособность такой идеи неясна.

Реструктуризация внешнего долга Украины как способ снижения ее долгового бремени позволит не направлять получаемое от основных союзников финансирование на оборону и гуманитарную помощь на выплаты держателям облигаций.

Ранее по теме


<Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование