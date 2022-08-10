В Беларуси операторы такси должны уплачивать рекламный сбор за собственное лого на автомобилях

Белорусские власти обязали операторов такси, и, судя по всему, не только, уплачивать рекламный сбор за размещение на автомобилях-такси средств индивидуализации услуг (Яндекс, Uber и пр.)?

«Да» - говорится в ответе МАРТ РБ на соответствующий вопрос.

«Размещение (распространение) на автомобилях-такси средства индивидуализации (товарного знака «Яндекс», «Uber» или др.), используемого для обозначения услуг такси, обеспечивает привлечение внимания к этому средству индивидуализации и услугам, формирование или поддержание интереса к ним и (или) их продвижение на рынке.

В силу изложенного размещение (распространение) такого средства индивидуализации на автомобилях-такси на территории Республики Беларусь является размещением (распространением) рекламы на территории Республики Беларусь», - говорится в комментарии ведомства.

Размещение (распространение) средства индивидуализации на автомобилях-такси на территории Республики Беларусь на основании возмездного договора, заключенного между перевозчиком (владельцем транспортного средства или его уполномоченным лицом) (далее – перевозчик) и владельцем этого средства индивидуализации, подлежит обложению сбором.

При этом, если владельцем такого средства индивидуализации (например, товарного знака «Яндекс», «Uber» или др.) является иностранный рекламодатель, то для размещения (распространения) данной рекламы на автомобилях-такси на территории Республики Беларусь иностранным рекламодателем должен быть заключен соответствующий договор с рекламным агентством. Рекламное агентство в свою очередь заключит договоры на размещение (распространение) этой рекламы с рекламораспространителями – перевозчиками.

В этом случае плательщиком сбора будет являться рекламное агентство (юридическое лицо Республики Беларусь или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Республике Беларусь, являющиеся рекламодателями), а базой для исчисления сбора – стоимость фактически оказанных для рекламодателя услуг по размещению (распространению) рекламы без налога на добавленную стоимость по договору, заключенному между рекламным агентством (рекламодателем) и рекламораспространителем.