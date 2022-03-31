Последнее обновление: 31.03.2022 19:14

В Беларуси вводится 20% сбор на рекламу для финасирования пропаганды

В Беларуси вводится оборотный налог на размещение рекламы и повышается НДС на услуги передачи данных с целью финансирования государственных СМИ.

Указ №131 от 31 марта принят «в целях обеспечения устойчивого экономического положения национальных средств массовой информации, производства в необходимом объеме качественного белорусского контента».

«Указом устанавливается сбор за размещение рекламы в размере 10% при размещении наружно рекламы и рекламы на транспорте, в иных случаях - 20% от стоимости услуг по распространению рекламы. Сбор будет уплачиваться рекламодателями и направляться на поддержку государственных средств массовой информации», - сказано в указе.

Документом также повышена с 25% до 26% ставка НДС на услуги передачи данных.



<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование