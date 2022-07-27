Нацаэропорт Минска сообщил об угрозе минирования

Национальный аэропорт Минска сообщил об очередной угрозе минирования аэропорта и рейса Батуми-Минск.

«В 7:53 утра на электронную почту одного из отделов аэропорта поступило очередное сообщение о минировании. На этот раз неизвестный сообщил о наличии самодельной взрывчатки на территории аэропорта, а также на борту воздушного судна авиакомпании Belavia рейса В2 738 Батуми – Минск», -говорится в сообщении на сайте аэропорта.

«…был осуществлен комплекс экстренных мероприятий… По результатам обыска воздушного судна, дополнительного досмотра зарегистрированного багажа и проверки аэровокзального комплекса, а также привокзальной площади опасных веществ или предметов не было обнаружено», - также сказано в сообщении.

По данным аэропорта, за июль 2022 зафиксированы уже 4 сообщения об угрозах минирования здания аэровокзала, взлетно-посадочной полосы, а также воздушных судов авиакомпаний.

«Только за первое полугодие 2022 года столичный аэропорт 52 раза получал сообщения об актах незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации, которые классифицируются ICAO как ложное сообщение информации», - сообщили в аэропорту.