Национальный аэропорт Минск не принимает рейсы из-за аварии

Национальный аэропорт Минск в настоящий момент не принимает самолеты из-за аварии Airbus А-320 авиакомпании "Узбекские авиалинии", сообщает пресс-служба аэропорта.

«Примерно в 11:45 во время сильного снегопада и метели Airbus А-320 авиакомпании "Узбекские авиалинии", выполнявший рейс Ташкент-Минск, успешно приземлился в Национальном аэропорту. Однако в момент руления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

«На борту воздушного судна находится 115 пассажиров. По предварительным данным, пострадавших нет. Воздушное судно в результате инцидента не повреждено... работают аварийно-спасательные службы», - также сказано в сообщении.

Из-за временной вынужденной остановки аэропорт не принимает другие рейсы, в результате чего уже два борта Белавиа были вынуждены развернуться в сторону Санкт-Петербурга

«Обращаем внимание, что в суточном расписании полетов возможны изменения», - сообщила пресс-служба аэропорта.