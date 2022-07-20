Последнее обновление: 20.07.2022 09:15

Nord Stream 1 планирует возобновить работу 21 июля

Концерн Nord Stream 1 планирует к четвергу, 21 июля, завершить ремонтные работы и возобновить транспортировку газа из России в Европу.

В ограниченных объемах газ в этом трубопроводе появился уже во вторник, передает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Как известно, Газпром в июне снизил до 40% поставку газа в Европу по этому трубопроводу, мотивируя этот шаг задержкой с возвращением турбины, которую компания Siemens Energy обслуживала в Канаде.

Как сообщалось, по просьбе Германии Канада приняла решение вернуть газовую турбину Siemens Energy AG после технического обслуживания для использования в российско-немецком газопроводе Nord Stream 1. Решение было принято, несмотря на возражения правительства Украины.

Транспортировка газа по этому трубопроводу прекращалась 11 июля из-за проведения ежегодного ремонта.

Как известно, NS1 отвечает за свыше 30% поставок российского газа в ЕС.



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