ЦБ Китая сохранил ставку LPR без изменений на уровне 3,7%

Народный банк Китая (центробанк) сохранил ставку по годовым кредитам для первоклассных заемщиков (Loan prime rate, LPR) на уровне 3,7% уже третий месяц подряд.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении регулятора, передает ТАСС.

Согласно заявлению Народного банка Китая, ставка по займам на пять лет сохранена на уровне 4,6%.

Ставки по уже выданным и новым кредитам зависят от LPR, в то время как ставка по долговым обязательствам на 5-летний срок оказывает влияние на стоимость ипотечных кредитов. В декабре 2021 года центробанк Китая понизил ставку LPR на 0,05 процентного пункта, а в январе 2022 года - еще на 0,1 п.п.

Механизм определения ставки LPR в Китае был изменен в августе 2019 года. Ставка устанавливается КНР 20 числа каждого месяца Всекитайским центром межбанковского кредитования после предоставления ему в индивидуальном порядке 18 ключевыми коммерческими банками ориентировочных процентных ставок на ближайший месяц.