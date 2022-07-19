Fitch уронил рейтинг Банка развития Беларуси до "СС" из-за «вероятного дефолта»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в инвалюте ОАО "Банк развития Республики Беларусь" (БРРБ) с "CCC" до "CC" после снижения РДЭ Беларуси до "RD" (ограниченный дефолт).

"Понижение долгосрочного РДЭ в иностранной валюте и рейтинга приоритетного необеспеченного долга БРРБ последовало за дефолтом по суверенным еврооблигациям Беларуси, который последовал за объявлением министерства финансов от 29 июня о том, что платежи в долларах США по суверенным еврооблигациям вместо этого будут переведены в белорусских рублях на счет в АСБ Беларусбанк, доступ к которому может получить платежный агент", - говорится в сообщении агентства, которое цитирует Интерфакс.

В пресс-релизе отмечается, что условия непогашенных еврооблигаций БРРБ на $500 млн включают оговорку о перекрестном дефолте по суверенному долгу Беларуси. Агентство не исключает, что в связи с суверенным дефолтом может быть объявлен дефолт и по обязательствам БРРБ, поскольку его ликвидность в инвалюте "значительно меньше, чем номинальная сумма еврооблигаций банка в размере $500 млн". "Таким образом, по мнению Fitch, дефолт БРРБ в настоящее время вероятен, что соответствует нашему определению рейтинга "CC", - говорится в сообщении.

Fitch также предупредило, что "любое решение БРРБ об исполнении обязательств в валюте, отличной от валюты контракта (доллар США для еврооблигаций банка), будет рассматриваться как событие дефолта".

Понижение рейтинга государственной поддержки (GSR) БРРБ до "cc" с "ccc" "отражает очень высокую неопределенность в отношении способности и готовности государства оказать поддержку банку в выполнении его обязательств в иностранной валюте". По мнению Fitch, на такую поддержку нельзя полагаться.

В пресс-релизе также отмечается, что БРРБ играет законодательно утвержденную политическую роль в реализации целей экономической и социальной политики государства. Правительство несет субсидиарную ответственность по облигационным обязательствам БРРБ. При этом санкции, наложенные на Белоруссию и БРРБ, ограничивают возможности банка по выходу на внешние рынки капитала и его доступ к услугам SWIFT, ограничивая его финансирование и ликвидность, отмечает Fitch.

Банк развития создан в июне 2011 года по указу Лукашенко. Собственником БРРБ является правительство республики.