Fitch Ratings отозвало рейтинги Беларусбанка и Белинвестбанка из-за санкций

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ОАО Беларусбанка и Белинвестбанка на уровне «B» с негативным прогнозом и отозвало свои рейтинги.

Решение отозвать рейтинги двух белорусских госбанков последовало за санкциями ЕС, введенными в отношении режима Лукашенко 24 июня 2021 года.

«Fitch отозвало рейтинги обоих банков по причине санкций и больше не будет предоставлять рейтинги или аналитическое покрытие для этих банков. Fitch пересмотрит свое решение в случае отмены санкций», - говорится в пресс-релизе агентства.

Подтвержденные рейтинги госбанков соответствуют суверенному рейтингу Беларуси и негативному прогнозу.