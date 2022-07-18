МАРТ РБ опроверг слухи о повышении цен на сахар

Текущие цены на сахар в Беларуси являются рыночными, в связи с чем повышение цен даже не обсуждается, заявил первый замминистра Министерства антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец, комментируя слухи о грядущем повышении цены на сахар до 4 рублей за 1 кг.

«Мы считаем, что на текущий момент цены на сахар являются рыночными, позволяют обеспечить рентабельную работу как предприятиям, так и организациям торговли. Потому для нас в принципе удивительны слухи о том, что якобы планируется резкое повышение цен на сахар. Такие предложения у нас даже не обсуждаются", - заявил Вежновец (цитата БелТА).

«Хочу отметить, что торговая надбавка на сахар регулируется, она установлена в размере 15% ... Цена на сахар может варьироваться только в ограниченных пределах - до 15% торговой надбавки. Но никаких резких скачков быть не может. Рекомендую руководствоваться официальной информацией, а не слухами", - подчеркнул чиновник.

Он признал, что слухи о повышении цены спровоцировали ажиотажный спрос и дефицит сахар в отдельных регионах.

«Мы обозначим необходимость насыщения полок, выстраивания логистики с учетом того, что спрос неравномерный в разных регионах. Обсудим переброску сахара из одних магазинов в другие, чтобы обеспечить полностью потребности населения в этом продукте", - пообещал первый замминистра.