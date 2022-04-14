Последнее обновление: 14.04.2022 22:54

В Беларуси повышается цена на сахар

Концерн «Белгоспищепром» сообщил о повышении отпускной цены сахара на 60 копеек, что станет первым повышением с 2016 года.

«Нынешнее изменение отпускной цены – превентивная мера с учетом сложившейся конъюнктуры рынка. На фоне двукратного ценового разрыва с Российской Федерацией эксперты прогнозируют возможность массового вывоза сахара за пределы Беларуси», - говорится в комментарии концерна.

«…сегодня мы вынуждены принимать меры для защиты внутреннего рынка и повысить отпускную стоимость продукции на 60 копеек за 1 кг», -отметили в концерне.

По данным концерна, суммарное суточное производство сахара в РБ составляет около 4,8 тыс. тонн.

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