Законопроект по вопросам таможенного регулирования вынесен на обсуждение

На обсуждение вынесен законопроект по вопросам таможенного регулирования.

Соответствующее объявление размещено на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь.

Предлагаемый к обсуждению документ, в частности, предусматривает:

• оптимизацию порядка совершения таможенных операций, связанных с применением таможенной процедуры таможенного транзита;

• закрепление полномочий властей по регулированию отдельных вопросов в сфере таможенного дела;

• совершенствование условий ввоза товаров в части применения отсрочки или рассрочки в отношении товаров, выпущенных до подачи декларации на товары;

• установление определенных критериев к товарам, которые могут выпускаться в рамках подпункта 2 пункта 1 статьи 126 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, а также к декларантам таких товаров и др.