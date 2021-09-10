Последнее обновление: 10.09.2021 15:58

Совмин одобрил два проекта международной технической помощи

Совет министров постановлением № 518 от 9 сентября 2021 г. одобрил два проекта международной технической помощи.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, будут реализованы следующие проекты МТП: «Поддержка функционирования архитектуры управления процессом достижения Целей устойчивого развития Республики Беларусь-3»; «Достижение максимального влияния миграции и мобильности на устойчивое развитие Республики Беларусь».

Координация и эффективный контроль за реализацией первого проекта возложены на Министерство иностранных дел, второго – на Министерство внутренних дел.

Постановление вступает в силу со дня принятия.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование