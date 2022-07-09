Международные резервы Украины в июне снизились на 9%

По итогам июня международные резервы Украины снизились на 9% и на 1 июля, по предварительным данным, составляли $22 756,9 млн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В июне резервы снизились на 9% с учетом продажи валюты на межбанковском валютном рынке.

"Активизация поступления международной помощи в Украину позволила частично компенсировать соответствующие интервенции", – говорится в сообщении.

В НБУ объяснили, что динамику международных резервов в мае определяли три фактора: операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке, продажа регулятором на валютном рынке $3987,3 млн и выкуп в резервы $31 млн.