Оператор Holiday Inn и Crownе Plaza уходит из России

Британская компания InterContinental Hotels Group (IHG), управляющая гостиничными брендами Holiday Inn, Indigo, Crownе Plaza и другими, объявила о прекращении деятельности в России.

Она связала это решение с западными санкциями и растущими проблемами, связанными с осуществлением бизнеса в России после 24 февраля, передает Интерфакс.

Ранее компания сообщала, что прекратит новые инвестиции и девелоперскую деятельность в России, а также закроет корпоративный офис в Москве.

IHG - один из крупнейших в мире операторов гостиниц, его отели работают в более чем 100 странах. Группе принадлежат бренды Holiday Inn, Crowne Plaza, Regent Hotels, Intercontinental, Indigo и ряд других.

Как говорится на сайте компании, только в Москве и Московской области работают 12 отелей под принадлежащими IHG брендами. Кроме того, отели под управлением сети расположены в Петербурге, Самаре, Челябинске, Уфе, Краснодаре, Перми.