Грузия временно закрыла сухопутный пункт пропуска на границе с Россией

Грузия временно закрыла сухопутный пропускной пункт "Казбеги" на границе с Россией из-за непогоды.

Как сообщает Служба доходов министерства финансов Грузии, из-за сильных дождей и наводнений рек был поврежден участок дороги международного значения (165-й километр Дариали-Ларса), соединяющий две страны.

С целью обеспечения безопасности всех пассажиров и сотрудников пункта "Казбеги" перевели в безопасную зону. В настоящее время ввоз-вывоз товаров на таможенной границе Грузии, а также процедуры таможенного контроля для физических лиц, пересекающих государственную границу через указанный пункт, не будут осуществляться, говорится на сайте ведомства.

Сообщают, что КПП продолжит работу в обычном режиме после улучшения погоды и окончания восстановительных работ.