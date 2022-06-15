Госконтроль РБ: Выборочная проверка во втором полугодии затронет 2352 субъекта хозяйствования

Комитет госконтроля РБ выложил на своем сайте план выборочных проверок на второе полугодие 2022 года, включив в него 2352 субъекта.

«Всего было проанализировано более 15 тыс. субъектов. По результатам проведенного анализа высокая степень риска присвоена 5,3 субъектам. Из них в планы выборочных проверок включено 2352 субъекта. При этом 282 субъекта будут проверены в рамках совместных проверок одновременно несколькими контролирующими (надзорными) органами»,- говорится в сообщении.

77,3% проверок будут проведены надзорными органами (по вопросам, касающимся обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды).

Наибольшее количество проверок запланировано органами МЧС (17,8% от общего количества), Минтруда и соцзащиты (16,7%), Минздрава (15,3%), Минприроды (12,7%), Госстандарта (11,3%), Минфина (7,2%).

Органами Комитета госконтроля запланирована 61 проверка (2,3%).