Последнее обновление: 18.08.2021 14:50

В Беларуси приостановлена регистрация ИП

Белорусские власти прекратили государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей после того, как 9 августа Лукашенко в очередной заявил, что ИП могут быть только ремесленники.

Официально, регистрация приостановлена «по техническим причинам».

«С 17 августа 2021 г. по техническим причинам государственная регистрация индивидуальных предпринимателей (изменений, вносимых в свидетельство об их государственной регистрации), в том числе посредством веб-портала ЕГР, временно не осуществляется», - говорится в сообщении на сайте Мингорисполкома.

Для получения информации о возобновлении регистрации власти Минска предлагают звонить по тел. 8(017) 308-23-83(84).

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование