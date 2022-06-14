Последнее обновление: 14.06.2022 11:37

Два крупнейших банка США приостановили операции с российским госдолгом

Два крупнейших банка США JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств РФ, сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, JPMorgan Chase и Goldman Sachs Group решили отказаться от операций по долгу РФ после того, как Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) запретило участникам рынка США приобретать как новые, так и существующие долговые и долевые ценные бумаги, выпущенные субъектом РФ.

"В соответствии с обновленным руководством OFAC и сворачиванием Goldman Sachs деятельности, связанной с Россией, фирма больше не будет проводить определенные операции по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц", - говорится в заявлении одного из банков.

Ранее OFAC сообщило, что лицензия, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России на срок до 25 мая, не будет продлена, передает Интерфакс.

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