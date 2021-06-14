Санкции США в отношении госдолга России вступают в силу

Санкции Соединенных Штатов в отношении суверенного долга России вступают в силу: финансовым организациям США запрещено участвовать в размещении на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после понедельника, 14 июня, Банком России, Фондом национального благосостояния или министерством финансов РФ.

Кроме того, санкции предполагают запрет на предоставление кредитов в какой-либо валюте.

Вступление американских ограничительных мер в силу произошло за два дня до встречи в Женеве президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина.

Глава Белого дома Байден подписал указ о новых санкциях в отношении госдолга РФ в середине апреля. Вашингтон объяснил их появление "решительным ответом" на "вредительские действия России за рубежом", передает DW.

До этого в отношении суверенного долга РФ действовало единственное ограничение - инвесторы из Соединенных Штатов с августа 2019 года не могли участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций.