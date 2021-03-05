Последнее обновление: 05.03.2021 09:30

США и Британия готовят санкции против российского госдолга

США и Великобритания обсуждают возможность введения дополнительных санкций против России, рассматриваются шаги вплоть до мер в отношении российского государственного долга.

Об этом сообщает finanz.ru со ссылкой на Bloomberg.

Новые санкции будут введены в соответствии с Актом о запрете химического оружия 1991 года, если Москва не выполнит ряд американских условий. Вашингтон, в частности, требует допустить инспекции на российские объекты химоружия, а также дать гарантии, что оно не будет использоваться вновь.

Наиболее вероятным шагом станут санкции против российских олигархов в рамках Акта Магнитского, который разрешает наказывать людей за нарушения прав человека или коррупцию.

Если же будет обнаружено, что Россия снова нарушает международного запрет на химическое оружие, Байден рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении суверенного долга вместе с европейскими союзниками США, говорят источники Bloomberg.

Британские официальные лица планируют настаивать на том, чтобы Организация по запрещению химического оружия продолжала оказывать давление на Россию, требуя дать ответы по поводу боевых отравляющих веществ, и в ближайшие недели потенциальные меры обсуждаться с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию.

По словам одного из источников Bloomberg, еще одним триггером для санкции может стать упорство российских властей в отказе расследовать отравление Алексея Навального.



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