Последнее обновление: 07.06.2022 17:22

Власти РБ решили не применять повышенные ставки налога на недвижимость и землю

Белорусские власти приняли решение приостановить применение увеличенных размеров ставок земельного налога и налога на недвижимость, сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на решение оперативно-ситуационного штаба при Совмине.

«По предложению правительства облисполкомы и Мингорисполком будут инициировать рассмотрение местными Советами депутатов неприменение увеличенных размеров ставок. Норма будет распространяться на плательщиков, вид экономической деятельности которых включен в соответствующий перечень. Это позволит снизить финансовую нагрузку на реальный сектор экономики и оставить в обороте предприятий дополнительные денежные средства», - говорится в сообщении.

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