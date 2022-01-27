Налоговики разъяснили, какие ИП-айтишники вправе применять «упрощенку»

В связи с тем, что с 1 января 2022 года оказывающие услуги ИП не вправе применять упрощенную систему налогообложения за исключением ИП с деятельностью в области компьютерного программирования, Министерство по налогам и сборам Беларуси разъяснило, в каких случаях компьютерное программирование дает право на «упрощенку» и по сути является производственным видом деятельности, а в каких – услугой без права на УСН.

Мнение ведомства изложено в письме от 26.01.2022 №3-1-10/КУ-00076.

Согласно логическому заключению ведомства, выполняемые индивидуальным предпринимателем услуги по написанию компьютерных кодов, в том числе необходимых для создания и функционирования веб-сайтов, системного, прикладного программного обеспечения (включая обновления, изменения и дополнения к программному обеспечению), относятся к деятельности в области компьютерного программирования.

«Соответственно, если деятельность ограничена только оказанием таких услуг, индивидуальный предприниматель вправе применять в 2022 году УСН», - говорится в письме МНС.

«Если индивидуальный предприниматель дополнительно будет осуществлять деятельность по разработке веб-сайтов с последующим размещением в сети Интернет, то для целей налогообложения, исходя из положений подпункта 2.30 пункта 2 статьи 13 Налогового кодекса, такая деятельность классифицируется как «услуга», - подчеркивает МНС.