Украина и Польша договорились о страховании транспорта и грузов

Украина и Польша подписали меморандум по разработке инструментов содействия торговле с акцентом на обеспечении страхового покрытия поставок товаров и услуг, сообщили в Министерстве экономики Украины.

Согласно меморандуму, Польша и Украина обязались установить четкий механизм для обеспечения инструментов страхового покрытия поставок товаров и услуг. Речь идет о страховании транспорта и грузов, которые польские партнеры будут ввозить в Украину.

"Одним из вариантов обеспечения могут служить гарантии правительства Польши и Украины. Рассматривается возможность депонирования украинским правительством средств на специальном счете или предоставление государственной финансовой гарантии. Это будет служить встречным обеспечением со стороны украинского правительства и гарантией безопасности для польских контрагентов украинского бизнеса", – объяснила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Польское направление стало ключевым для украинского экспорта после того, как враг заблокировал черноморские порты.

"Будущее аграрного сектора и металлургии зависят от того, насколько быстро и эффективно мы сможем расширить экспортные пути на запад. Благодаря упомянутым страховым инструментам, украинский бизнес сможет привлечь максимально широкий перечень польских логистических компаний для обслуживания увеличенного объема экспортно-импортных операций. К тому же Польша превратилась в хаб для сбора и пересылки гуманитарной помощи из других стран в Украину. Через ее территорию поступает половина гуманитарных грузов", – отметила Свириденко.

Как ожидается, в результате реализации этого меморандума Украина получит рост объемов торговли с Польшей. В 2021 году Польша среди стран Европы занимала в ней первое место (оборот товаров и услуг на сумму 10,7 млрд долларов). А за январь-март он вырос еще на 11%. Именно через Польшу в Украину поступают стратегически важные товары, в том числе и горючее.