Google отключит в России часть ускоряющих загрузку контента серверов

Компания Google уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе контента YouTube.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника на телекоммуникационном рынке.

Google устанавливает серверы Google Global Cache на сетях интернет-провайдеров по всему миру, чтобы снизить нагрузку на магистральные сети связи и увеличить скорость доступа пользователей к собственным сервисам (в первую очередь загрузки видео на YouTube). На этих серверах некоторое время хранится тот контент, который запросил локальный пользователь, например видео с YouTube, и если это видео затем захочет просмотреть другой пользователь из России, оно будет передаваться ему не из зарубежного дата-центра Google, а из внутренней сети провайдера с сервера Google Global Cache. Это позволяет загружать контент быстрее, а провайдеры сокращают объемы трансграничного трафика и, как следствие, расходы на сетевую инфраструктуру.

Представитель «Ростелекома», крупнейшего российского оператора доступа в интернет, сказал РБК, что в компании «не наблюдают отключений» серверов Google Global Cache. Представитель МТС, в свою очередь, сообщил, что «доставка трафика с ресурсов корпорации Google осуществляется для МТС в штатном режиме».

В середине мая российская «дочка» Google — ООО «Гугл» — начала процедуру банкротства. Как пояснял представитель компании, она больше не может обеспечить работу офиса из-за ареста своего банковского счета. Арест был наложен как обеспечительная мера по иску Телекомпании НТВ, которая пытается взыскать неустойку за отказ разблокировать доступ пользователей к своему аккаунту на YouTube. Это лишь одна из претензий, предъявленных к Google различными российскими структурами. Кроме того, в декабре прошлого года суд назначил Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд руб. за неудаление запрещенного в России контента. В мае российские приставы завели в отношении компании дело о принудительном взыскании этой суммы.

Источник РБК в одном из крупных интернет-провайдеров говорит, что банкротство российской «дочки» Google никак не связано с отключением кеширующих серверов. «Эта структура не занималась их обслуживанием. Это глобальная услуга», — пояснил он.

Один из экспертов в области ИТ-услуг добавил, что помимо YouTube на серверах Google Global Cache располагаются другие сервисы Google, например Google CAPTCHA (генерирует случайный набор чисел, букв и их комбинаций для проверки, пытается ли получить доступ к сайту человек или робот). «Если оператор будет лишен возможности хранить этот сервис на сервере Google, у пользователей могут начаться проблемы: CAPTCHA может не загружаться или отображаться как сбой», — прогнозирует он. Это, по мнению эксперта, «теоретически может сказаться на ценах на интернет для пользователей», потому что возросшие расходы на обслуживание операторам придется компенсировать. Также может вырасти нагрузка на сети и снизиться стабильность работы каналов: если раньше было много источников контента и можно было использовать тот, который ближе, то при массовом отключении серверов весь трафик ляжет на несколько зарубежных каналов, которые могут иметь меньше резерва по пропускной способности, будут менее устойчивы перед DDoS-атаками и т.д.

Впрочем, представитель Google ранее заявлял, что, несмотря на банкротство российского юрлица, компания продолжит предоставлять местным пользователям бесплатные сервисы, такие как поисковик, YouTube, Gmail, «Google Карты», Google Play и др.