Магистральный интернет-провайдер Cogent отключился от России

Один из крупнейших магистральных провайдеров американский Cogent отключил российских операторов от своих сетей.

Компания предлагает им забрать серверное оборудование в течение месяца, пишет КоммерсантЪ.

С Cogent работает «Ростелеком», «Вымпелком», «МегаФон», «Яндекс» и VK. Решение западной компании может привести к снижению связанности российского сегмента интернета с глобальной сетью и сказаться на качестве доступа россиян к зарубежным интернет-сервисам уже в ближайшее время, предупреждают эксперты.

Cogent уведомил российских партнеров, что 4 марта с 20:00 по московскому времени отключит их от своего оборудования. Из письма компании следует, что сервера российских провайдеров компания оставит в стойках на 30 дней, чтобы они могли их забрать. «После окончания этого срока оборудование будет отключено и отправлено на хранение. Доступа к серверам после прекращения обслуживания не будет»,— говорится в сообщении.