Лукашенко написал послание Генсеку ООН

Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков провел встречу с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем, в ходе которой передал ему послание Лукашенко.

"Белорусской стороной передано личное послание [Лукашенко] в адрес главы организации», - сообщает пресс-служба МИД РБ.

«Обсуждена проблематика международной продовольственной безопасности в условиях геополитической напряженности и санкционного давления", - также говорится в сообщении.

Накануне, замглавы МИД Беларуси Юрий Амбразевич заговорил о надежде.

"Надежду вселяют последние заявления генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который 5 мая на заседании Совбеза ООН высказался в пользу реинтеграции сельскохозяйственных продуктов и удобрений из Беларуси, России и Украины во всемирный рынок через снятие западных санкций, в том числе на калийную отрасль", - сказал Амбразевич.

Озвученная лоббистами в Беларуси и Литве идея перевозить железной дорогой через РБ украинское зерно в Каунас в обмен на временную отмену калийных санкций вызвала огромный прилив воодушевления во властных структурах в Минске, что объясняет появление правильных (проплаченных) заметок в иностранных влиятельных медиа типа WSJ.

Впрочем, в ЕС и Украине скептически отнеслись к этой идее: речь идет не об отношении к властям РБ или Лукашенко лично, а банальной стоимости такой логистики.