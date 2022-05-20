США изучают возможность снятия санкций на калий Беларуси в обмен на транзит зерна

Чиновники США совместно с ООН изучают возможность отмены санкций на белорусские калийные удобрения в обмен на согласие Минска на транзит украинского зерна через территорию страны.

Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, речь идет о временной отмене санкций на полгода в обмен на возможность доставки зерна по железной дороге через территорию РБ в Клайпеду.

Ранее, Еврокомиссия отвергла эту идею.

"Это политически невозможно: как гарантировать, что зерно, поступающее из Украины, попадет в Клайпеду, а не в какой-либо российский порт. Если для Лукашенко считается нормальным принудительно посадить самолет там, где он хочет, для него точно не будет проблемой изменить направление следования поезда", - заявил делегированный Литвой еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс.