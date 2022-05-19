Последнее обновление: 19.05.2022 14:36

Литва отработала альтернативный маршрут контейнерного поезда «Викинг»

Минтранс Литвы сообщил, что в Каунас вернулся контейнерный поезд из Украины, доставив на мультимодальный терминал около 1 тыс. тонн груза.

Маршрут поезда, который отправился из Литвы в Украину и вернулся обратно, был отработан литовской LTG Cargo и ее дочерней структурой LTG Cargo Polska.

По сути, речь идет о контейнерном поезде «Викинг», который идет в обход Беларуси. При этом состав использует только европейскую колею, которая проложена от Каунасского терминала через Польшу до границы с Украиной.

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