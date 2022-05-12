Литва предлагает открыть гуманитарный "зерновой коридор" из Украины через Беларусь

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис допустил, что одним из решений для разблокирования экспорта украинского зерна может стать "гуманитарный коридор" через Беларусь с последующей перевалкой зерна через балтийские порты.

"Нужно решиться и разблокировать (украинские – ред.) порты, чтобы суда могли ходить. Второй вариант – использовать ту инфраструктуру, которая есть – это перевозка зерна через Беларусь, что позволило бы задействовать все мощности Клайпедского порта, а также мощности латвийских и эстонских портов. Для этого потребуется какой-то гуманитарный коридор через Беларусь… Переговоры идут, но это прежде всего обязанность международных структур - достичь определенных договоренностей", - отметил Марюс Скуодис, передает BNS.

Он пояснил, что экспорт зерна в литовскую Клайпеду в обход Беларуси затруднен из-за недостаточной мощности польской железнодорожной инфраструктуры. По его словам, через Польшу могут ходить только 2-3 поезда в сутки. Кроме того, на границе нужно менять подвижной состав, потому что в Украине и Польше и Литве разные железнодорожные пути.