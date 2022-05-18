Последнее обновление: 18.05.2022 09:30

Венесуэла отменила ограничения на работу в стране компаний из США и Европы

Власти Венесуэлы убедились, что США отказались от ограничительных мер, которые препятствовали работе американских и европейских нефтяных компаний на венесуэльской территории, заявила вице-президент этой латиноамериканской страны Делси Родригес.

"Правительство Венесуэлы провело проверку и может подтвердить данные о том, что США разрешили своим и европейским компаниями вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле", - написала она в твиттере.

Родригес отметила, что "Венесуэла ожидает, что после этого решения США начнут движение в сторону полной отмены незаконных санкций, которые оказывают влияние на весь наш народ".

В начале марта стало известно о том, что высокопоставленные американские чиновники отправились в Венесуэлу в субботу, чтобы выяснить, готов ли Каракас отказаться от своих тесных связей с Москвой из-за российского военного вторжения в Украину.

После этого президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна "открыта для инвестиций, добычи нефти и газа, обеспечения нефтегазовой стабильности всего мира, включая США".

"Мы готовы продавать нефть и газ США, мы не должны политизировать экономические вопросы", - отмечал Мадуро.

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