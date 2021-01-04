Последнее обновление: 04.01.2021 21:18

Минфин США разрешил финансовые операции с оппозицией Венесуэлы в обход санкций

Министерство финансов США в понедельник разрешило американским компаниям проводить финансовые операции с Хуаном Гуайдо и другими представителями венесуэльской оппозиции в обход санкций, действующих в отношении этой страны.

Для этого Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США распространило так называемую генеральную лицензию 31A, передает ТАСС.

«США стоят на стороне жителей Венесуэлы и нынешнего временного президента Хуана Гуайдо. <...> Управление выдало лицензию 31A, разрешающую транзакции и деятельность с участием Гуайдо, четвертой Национальной ассамблеей», - говорится в пояснениях Минфина США.

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