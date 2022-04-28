Последнее обновление: 28.04.2022 17:35

10 стран решили перекрыть лазейку в санкциях ЕС для оплаты газа из России

Представители десяти стран Евросоюза на закрытой встрече 27 апреля потребовали от Еврокомиссии более четких формулировок по вопросу поставок газа из России, сообщают источники Bloomberg.

Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, Дания, Латвия, Польша, Словакия и Финляндия настаивают на перекрытии для европейских покупателей обходных путей для оплаты российского газа, пишет агентство. Еврокомиссия после этого обращения согласилась доработать требования.

По данным Bloomberg, передает РБК, Польша и Болгария также заявили, что отказ от газа из России меньше влияет на экономики остальных государств ЕС на нынешнем этапе, так как им доступны альтернативные варианты поставок.

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